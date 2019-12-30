تراند اليوم : شاهد: فضيحة حارس ريال مدريد تيبو كورتوامع عارضة الأزياء كامل

أفادت عدة تقارير صحفية ،اليوم الاثنين، بتورط حارس ريال مدريد النجم تيبو كورتوا في فضيحة أخلاقية مع عارضة الازياء إلزا إيزاك.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، رفض كورتوا الاعتراف بطفل أنجبه من علاقة عاطفية عابرة مع جارته حينما كان يقيم في لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء إلزا إيزاك، دخلت في علاقة مع صاحب الـ27 عاما الذي كان يسكن في الشقة التي أمامها.

وكانت العارضة تتسلم الطرود والرسائل التي تأتي للحارس، وكان يتسلمهم منها عند عودته ليلا.

ووفقا لأقارب العارضة، لاحظت العارضة أن كورتوا ينظر لها بشكل "شهواني" وهو ما لم تقبله في البداية خاصة وأن صديقته مارتا دومينغيز كانت حاملا في ذلك الوقت، إلا أن مقاومتها لم تستمر طويلا.

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ومع ولادة الطفل في سبتمبر/ أيلول عام 2017، انقطعت علاقة كورتوا بالعارضة بعد أن انتقل لمحل إقامة جديد ثم السفر إلى إسبانيا.

ورفض كورتوا الاعتراف بأبوته للطفل بشكل علني، قائلا إن ذلك يمكن أن يهدد مسيرته الكروية والعديد من المشاكل حين يعرف الناس بأنه أنجب من علاقة مع سيدة متزوجة وأم.

وأسفرت إحدى المرات عن حمل العارضة من الحارس البلجيكي الذي طلب منها فور علمه بالأمر الخضوع لعملية إجهاض، لكنها رفضت خوفا على حياتها مفضلة الاحتفاظ بالجنين، لتضحي بعلاقتها مع زوجها الذي انفصل عنها فور علمه بالأمر.