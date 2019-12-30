اسما شريف منير تعلق على خبر طلاقها من محمود حجازي

علقت الإعلامية المصرية أسماء شريف منير، اليوم الاثنين، على الأخبار المتداولة والتي طالتها في الآونة الأخيرة، والتي تتحدث عن أزمة أدت الى طلاقها من الفنان المصري محمود حجازي والسبب هو طليقها.

واكتفت أسما شريف منير بـ نفي الأخبار وأن علاقتها الزوجية جيدة، حيث نشرت مقاطع فيديو وصور لها تستعرض من خلالهم أجواء واحتفالات رأس السنة، مع ظهورها بدبلة الزواج للتأكيد على أن أمورها مستقرة وكل ما يتردد عن طلاقها غير صحيح.

وكانت خبر طلاق أسما منير من محمود حجازي تصدر بقوة بسبب حذف كل صورهما معاً من حسابها على منصة الإنستغرام دون سبب واضح.



وسربت مؤخراً أن الأزمة وقعت بين أسما منير وزوجها بعد نشرها لصورة طليقها ووالد ابنتها وعلقت على الصورة قائلةً: "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ويديم المعروف".

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ومع حذف ابنة شريف منير لصورها مع محمود حجازي، أخذ البعض يؤكد صحة التسريبات الصادمة عن طلاقهما، ولكنهما فضلا الصمت وعدم الرد، واكتفت من جانبها بمواصلة نشر منشورات مبهجة بمناسبة الكريسماس ورأس السنة، مع ظهورها بدبلة الزواج في إشارة منها أن علاقتها الزوجية جيدة للغاية، وفقاً لمجلة سيدتي.

وأشارت التسريبات أن تعليق أسما شريف منير على صورة طليقها تسبب في انطلاق موجة تجريح في حق محمود حجازي، الأمر الذي أدى إلى وقوع أزمة كبيرة بينهما انتهت بالانفصال.