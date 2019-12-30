"موسم الرياض" يعلن عودة الفنان ناصر القصبي للمسرح بعد غياب

أعلن "شتاء الرياض"، اليوم الاثنين، عبر منصة التدوينات القصيرة "تويتر" عن موعد عرض مسرحي جديد من بطولة الفنان الكوميدي ناصر القصبي، لأول مرة بعد فترة غياب طويلة إثر خلافات مع فنان سعودي.

وقال "موسم الشتاء" في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة تويتر: "مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعوديَّة الحديثة واللي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير".

يُذكر أن الفنان الكوميدي ناصر القصبي ابتعد عن المسرح منذ 30 عامًا، وتعد مسرحية «الذيب في القليب» هي أول عودة له بعد ذلك الغياب الطويل.

ومسرحية «الذيب في القليب» من تأليف خلف الحربي ومن إخراج محمد الحملي، ويقوم ببطولتها كل من: ناصر القصبي وعبد الله السناني وحبيب الحبيب، وضيف شرف راشد الشمراني، ومشاركة الممثلين عبد الله المزيني، ريماس منصور، عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري وعلي الحميدي، وفقاً لموقع "عاجل".

والجدير بالذكر، مؤخراً أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استمرار فعاليات موسم الرياض تحت مسمَّى "شتاء الرياض"، ويضم فعاليات ترفيهية وفنية منوَّعة، منها عرض مسرحية «علاء الدين والمصباح السحري»، وعروض دار الأوبرا المصرية.

