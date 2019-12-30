فضيحة ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف بالرضاعة من السينما الى الاباحية

ياسمين الخطيب بطلة الافلام الاباحية مع محمد صلاح وصورة تجمعهما

قامت ياسمين الخطيب، بطلة فضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلمانى خالد يوسف، بنشر

صور تجمعها مع اللاعب المصرى لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

واثارت صورة محمد صلاح وياسمين الخطيب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقت

الخطيب على صورتها مع صلاح قائلة ”أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام“، وكان ذلك فى

حفل اقامتة دبى وحصل النجم محمد صلاح على لقب رجل العام.

وكان حصد اللاعب محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مساء أمس الاثنين،

جائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة GQ.

وشارك فى الحفل العديد من الفنانين المصريين، منهما يسرا، اسر ياسين، ياسمين الخطيب، كما

حضر فنانين من جميع بلاد العالم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع اللاعب المصرى محمد صلاح،

وقدم الحفل الاعلامى المصرى باسم يوسف، وشارك فى الحفل مينا مسعود، الممثل العالمي ذو

الأصول المصرية.

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وعبر صلاح عن سعادته بالجائزة التي أهداها إلى جمهوره وخاصة في مصر، وقال مؤكدًا أن

المصريين يدعمونه في كل وقت، حيث علق قائلًا، (سعيد بتواجدي هنا وحصولي على الجائزة).

الجدير بالذكر ان محمد صلاح لم يتواجد في معسكر منتخب مصر المقام حاليا، وذلك من أجل راحتة

بعد اصابنته بكدمة قوية في الكاحل، في نهاية مباراة نادي ليفربول الإنجليزي، أمام ليستر سيتي بملعب أنفيلد.