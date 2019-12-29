شاهد: نانسي عجرم تغرد بما علمتها الحياة!

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الاحد، عبر حسابه الشخصي على منصة التدوينات "تويتر" تغريدة حازت على تفاعل كبير من قبل متابعيها.

وقالت الفنانة نانسي في تغريدتها "علمتني الحياة ألا أعطي أحدا فرصتين، فمن باع مرة يبيع مرتين".

يشار إلى أن حاكم دبي نشر تغريدة قبل يومين افتتحها أيضا بجملة "علمتني الحياة".

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، ، صورة تنكرية برفقة بناتها الثلاثة وهم يرتدون باروكات من الشعر الملون وبجامات باللون الأبيض والأسود، وذلك احتفالا بعيد البربارة أو عيد القديسة.