هذه مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في بداية 2020 _ شاهد

كشف الفنان المصري عمر دياب اليوم الاحد، أنه يستعد لطرح مفاجأة الى جمهوره ومعجبيه، في بداية العام الجديد 2020، حيث يضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة، انتهى من تسجيلها خلال الأيام الماضية.

والأغنية الجديدة ضمن أغنيات أحدث ألبومات عمرو دياب، "أنا غير"، والذي سيتم طرحه بالأسواق في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

من ناحية أخرى، حدد عمرو دياب موعد إحياء حفله الغنائي المقبل في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون في جدة بتاريخ 9 يناير المقبل، بحسب موقع "في الفن".

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وأقيمت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويقدم عمرو دياب في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة.

يشار إلى أن آخر حفلات عمرو دياب كان في السعودية، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك في ختام مهرجان "ميدل بيست"، ضمن فعاليات "موسم الرياض".