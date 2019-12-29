هذه أبرد مدينة على كوكب الأرض _ تعرف عليها

سجلت مدينة ياكوتسك الذي تقع أقصى شرق روسيا ضمن منطقة سيبيريا، أرقام قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، حيث بلغت درجة حرارة شديدة البرودة 47 درجة تحت الصفر.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية ياكوتسك خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

وكان مصور سويسري قال أثناء زيارة له إلى المدينة إن الخروج من أجل شراء سجائر يشكل مجازفة كبيرة، حيث عبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.

لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.

وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.