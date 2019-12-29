كم تبلغ قيمة ثروة أغنياء العالم مع نهاية 2019 !!

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، ارتفاع قيمة ثروات أغنى الأشخاص في العالم نحو 1.2 ترليون دولار أمريكي، حيث انضم الى قائمة الأغنياء الملياردير الفرنسي "برنارد أرنو" بعد أن تجاوزت ثروته المالية 100 مليار دولار.

وفقاً لتقرير مالي من وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مليارديرات العالم، أوضحت: "أن إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال العام الجاري ارتفعت نحو 25% الى 5.9 تريليون دولار أمريكي.



وأشارت إلى أنّ "الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، نجح بزيادة ثروته حوالي 36.5 مليار دولار العام الجاري، ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوزت أمواله 100 مليار دولار.



وقالت الوكالة، إنّ "ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي هبطت ثروته حوالي 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته".



وأضافت: "رغم الانخفاض، إلا أن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي".



وذكرت "بلومبيرغ"، أنّ 172 مليارديرًا أميركيًا سجلوا ارتفاعًا في ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، الذي زادت ثروته نحو 27.3 مليار دولار، كذلك زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، بحوالي 22.7 مليار دولار.



وأشارت إلى أنّ "عدد المليارديرات في الصين واصل ارتفاعه ليصل إلى 54 مليارديرًا لتصبح ثاني دولة بعدد المليارديرات بعد الولايات المتحدة"، مضيفة أنّ "ثروة مؤسس شركة التكييف الأكبر في الصين وهي زيانجيان قفزت نحو 79% لتصل إلى 23.3 مليار دولار".