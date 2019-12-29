الفنانة شيرين عبد الوهاب تعلق على حملة هجوم ضدها بالسعودية

ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "عرب وود" على موجة الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب تصريحاتها في فعاليات موسم الرياض عن النساء، وشن حملة هجوم عليها وإطلاق هاشتاق "اخرسي يا شيرين".

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أعترف بالرد القاسي الذي صرحت به أثناء حفل غنائي أقيم في مدينة الرياض، ولكن لا أقبل أن يقال لي اخرسي، لأنه جرحني جداً".

يذكر أنه خلال حفل غنائي لها في الرياض، قالت شيرين بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها، ما أثار هذا التصريح ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع صدى البلد.

تأتي أزمة شيرين تلك، بعد أزمتها مع عمرو دياب والتصريحات التي أطلقتها ضده في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، إلى السخرية من مياه النيل على خلفية طلب الجمهور لأغنية مشربش من نيلها في حفل في إحدى الدول العربية، بالإضافة إلى استخدام حذائها للضغط على زر الموافقة في برنامج ذا فويس.