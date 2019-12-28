سبب منع الشرطة المغربية الفنانة دنيا بطمة من السفر

احتجزت الشرطة المغربية الفنانة دنيا بطمة، 12 ساعة في التحقيق بمدينة الدار البيضاء، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“.

وتم الاستماع إلى المغنية دنيا بطمة أول مرة بعد وصولها، للمغرب قادمة من البحرين برفقة زوجها، وذلك بعد أن وجهت السلطات المغربية استدعاءً للفنانة بطمة قبل حوالي أسبوعين.

وقال مصدر مطلع إن السلطات قامت بمصادرة هاتف الفنانة المغربية لأجل إخضاعه للخبرة التقنية على خلفية البحث، وللتأكد من مدى علاقته بحساب ”حمزة مون بيبي“.

وأضاف أنه تم منع الفنانة المثيرة للجدل دنيا بطمة من مغادرة أرض الوطن إلى حين استكمال مسطرة التحقيق.

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وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

واستمعت السلطات للفنانة المغربية بعدما تم التحقيق مع شقيقتها التي ورد اسمها ضمن تصريحات إحدى المتهمات، والتي أكدت أن شقيقة المغنية الشهيرة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم الرئيسي بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب ”حمزة مون بيبي“ لغرض الابتزاز.

وأظهرت التحقيقات الجارية وجود شبكة مكونة من عدد من الأفراد متهمة بالتواطؤ مع أصحاب الملاهي الليلية؛ لتصوير المشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بطمة غادرت مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهي في حالة إرهاق بسبب كثرة الساعات التي قضتها في التحقيق.