تراند اليوم : هيفا ماجيك متحولة تزوجت حبيبها، نافست هيفاء وهبي وارتدت الحجاب

بعد إجرائها للعديد من العمليات الجراحية من أجل تغيير جنسها ولتتحول من ذكر إلى أنثى، أنهت شبيهة اللبنانية هيفاء وهبي الملقبة بماجيك آخر اجراء قانوني وهو الحصول على هوية تتوافق مع شكلها.

وحصلت منذ أشهر على وثائق تؤكد أنها أنثى، وها هي اليوم تستعد للزواج من حبيبها اللبناني، ربيع الذي سبق وأن أعلنت خطوبتها منه.

ماجيك، نشرت عدداً من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي برفقته، ترتدي فستانًا ملكيًا، غاية في الجمال، وعلقت: ( عروس السنة).

ماجيك عانت الأمرين، رفض عائلتها ولمجتمع لها والدين، لكنها حاربت ليتقبلها الجميع.

الحرب بين ماجيك وهيفاء وهبي

رغم عشق ماجيك، للنجمة اللبنانية، هيفاء وهبي لكن هذا لم يشفع لها عندها، ورفعت دعوى قضائية ضدها، تتهمها فيها بانتحال شخصيتها، الأمر الذي صدم ماجيك وجعلها محطمة لأنها لم تظن يومًا أن هيفاء ستقوم بإتخاذ إجراء كهذا ضده.

ماجيك نشرت مقطع فيديو تكلمت فيه عن الواقعة التي تركتها عاجزة عن الكلام، حيث قالت إنها لم تصدق ما قامت به هيفاء، التي ادعت في محضر أنها تهدد كيانها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تشابه أسمائهما.

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ماجيك، ظهرت منذ أيام على تطبيق (التيك توك)، تضع الحجاب على رأسها بينما كان صوت في الخلفية يقول: (اليوم سأتحدى البنات تحدي كثير حلو بتمنى من اي بنت مو متحجبة تطلع معي وتتحجب وتفرجينا كيف الحجاب طالع عليها).

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وكانت المتحولة جنسيا، شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، قالت إنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان، ونشرت فيديو تتكلم فيه عن الأمر قائلة:(أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، ان شاء يا ربي روح عمرة لانه لا يوجد شيء لا أفعله).

سليمان البرناوي-الجزائر