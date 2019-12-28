شاهد: تفاصيل خطوبة هنادي مهنا من احمد خالد صالح

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو، لخطوبة الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها على الفنان الشاب احمد خالد صالح.

وأقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية بحضور العديد من الأصدقاء والمقربين في منزل الموسيقار هاني مهنا، وحرص على مشاركة هنادي وأحمد فرحتهما الفنان تامر حسني.

وظهرت هنادي في حفل خطوبتها مرتدية ”جامبسوت“ أبيض اللون تميز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، كما ارتدت ”خاتم“ الخطبة بيدها اليمنى.

ونشرت هنادي مهنا عددا من الصور عبر حسابها على ”إنستغرام“، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت هنادي في إحداها وهي تستعد لـ“فوتوسيشن“ مع خطيبها.

وكانت قد أثيرت بلبلة خلال الساعات الماضية حول خطوبة هنادي مهنا بعد تداول أحد المواقع الفنية المعروفة حديثا على لسان والدها يؤكد خطوبتها للفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح رسميا الجمعة.

في 20 أكتوبر 2019، نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا صورة جمعتها مع احمد خالد صالح، خلال حفل توزيع جوائز “الطاقة” على تطبيق انستغرام.

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وعلقت قائلة: “أفضل ممثل صاعد وأفضل ممثلة صاعدة، المصدر الأول للدعم، ما أعطاني الأمل عندما كنت يائسة، شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي، وآمل أن نتمكن من النجاح معًا دائمًا”.

يشار إلى الشاب احمد خالد صالح شارك مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك، من إخراج محمود كامل، في قصة “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وأعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا مؤخراً عن رغبتها في الاعتزال الفني بشكل دائم إذا وجدت فارس أحلامها.

كما نفت أنها ستؤجل مشروع الزواج من أجل تحقيق النجومية، وقالت إنها تمتلك قائمة خاصة بالمواصفات الخاصة بزوجها المستقبلي.

وأضافت، إذا التقت في رجل واحد فسوف ترتبط به على الفور، والشرط المثير هو الشرط الرابع “طول قامة العربس” لأنها لن تتخلى عن هاجسها بارتداء أحذية عالية الكعب.

بدأت هنادي مهنا حياتها الفنية قبل بضع سنوات، حيث شاركت في بطولة العديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك حكايتي مع ياسمين صبري وزلزال مع النجم محمد رمضان.