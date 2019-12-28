من هو الصحفي مصطفى العلوي

أفادت وسائل إعلام مغربية اليوم السبت، بوفاة الصحفي مصطفى العلوي مؤسس جريدة “الأسبوع الصحفي” عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة الصحافي المغربي وفاة الصحفي مصطفى العلوي المعروف بعمود “الحقيقة الضائعة”، عن عمر يناهز 83 عامًا، فيما لم يتم بعد موعد لدفن جثة المتوفى.

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وكتب الريحاني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ببالغ الحزن والأسى.. هرم الصحافة الوطنية مصطفى العلوي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جهته، أكد زعيم حزب الاستقلال عادل بن حمزة، نبأ وفاة الصحفي مصطفى العلوي، حيث كتب في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، تعازيه بوفاة العلوي، مشيرًا إلى أنه أبرز أسماء الصحافة المغربية.

يشار إلى أن العلوي، الذي عمل سنوات طويلة في الصحافة التي قضى خلالها أجيال عديدة، ولد عام 1936 في العاصمة العلمية لمملكة فاس، واستمر في دراسته في العاصمة الرباط، حيث حصل على البكالوريا، كما درس في المدرسة المغربية للإدارة سابقًا.