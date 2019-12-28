تراند اليوم : سما المصري ولقطة مفصلة لصدرها – صورة

فاجأت الراقصة الاستعراضية سما المصري متابعيها، ونشرت صورة مُقربة لصدرها، التقطتها من فيديو مباشر كانت تتحدث فيه مع جمهورها عبر السوشيال ميديا.

علقت سما على الصورة قائلة: (هاموت واعرف انا ليه في لايف تويتر باطلع مقلوبه ومتشقلبه بالشكل دا؟؟…انا جاموسه في تويتر واللايف دا بيطلع منه حاجات غريبه جدا جدا بس بصراحه حريه موووت..براحتنا خااالص….بس في أجزاء بسيطه طالعه معدوله).

تابعت: (اللي مالحقش يشوف اللايف لسه موجود علي تويتر اعملوا سيرش بالاسم دا علي تويتر .اعملوا فولوا واستنوني في لايف مش مقلوب معدول).