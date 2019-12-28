العثور على طفل داخل حاوية قمامة بالسعودية

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو قصير يظهر فيه لحظة العثور على طفل رضيع داخل حاوية قمامة في إحدى محافظات المملكة العربية السعودية.

وظهر في مقطع الفيديو، كيس بلاستيكي أسود مغلق داخل حاوية قمامة يصدر منه صوت بكاء طفل رضيع، حيث قام أحد الأشخاص المارة بنقل الكيس من الحاوية ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار غضب وجدل واسع عبر منصات التواصل.

حتى هذه اللحظة لم تعلق أي جهة رسمية في السعودية على مقطع الفيديو، فيما لم يتم التأكد من مكان وتاريخ الفيديو المصور، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وعلقت مدونة سعودية حليمة مظفر عبر منصة تويتر بعد نشرها الفيديو قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى هذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة بهذه الطريقة.. وجعله ما يتهني بحياته اللي عرضك للموت لكن الله كاتب له عمر ورزقك برحمته.."



