شاهد: علا الفارس تكشف عن أهم إنجاز لها في عام 2019

نشرت الإعلامية الاردنية في قناة الجزيرة القطرية على الفارس اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عن اهم إنجاز لها في عام ٢٠١٩.

وقالت الإعلامية علا الفارس أن:" اهم إنجازاتي في ٢٠١٩ اني روضت هذا الفيل عُمر صدقني عاد".

وفي وقت سابق، غردت علا الفارس حول اليوم الوطني القطري ، قائلة ان دولة قطر استقبلتها على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير.

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وقالت علا الفارس في تغريدتها :" في هذا اليوم المميز لدولة #قطر اتقدم بأصدق التبريكات سائلة المولى ان يحفظ هذه الأرض ومن عليها ويبارك في قيادتها و مواطنيها ومقيميها ..دولة قطر استقبلتني على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير،لكن عندما أتيتها منهكة أعاني وجعا كانت بلسم الجراح ومثالًا للصمود والرُقي..شكرا قطر".

يذكر أن علا الفارس أعلنت انتهاء عملها في قناة ام بي سي في فبراير العام الماضي، على خلفية تغريده نشرتها على منصة تويتر حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، بدعوى إساءتها للشعب السعودي، لتنضم مؤخراً للعمل في قناة الجزيرة القطرية كمقدمة أخبار.