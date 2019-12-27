تراند اليوم : هيفا ماجيك على التخت مع حبيبها ويضربها – فيديو

تعيش هيفا ماجيك، أفضل أيام حياتها بعد زواجها الرسمي من حبيبها اللبناني ربيع، بحفل صغير ارتدت فيه فستان الزفاف وقالت إن زفافها الكبير سيكون قريبًا جدًا.

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وقبل حفل زفافهما، نشرت فيديو ظهرت فيه إلى جانب ربيع على التخت وسألت إن كان الحب بلا مال سيستمر، وأجابت بنفسها: “لا أكيد المصاري مهمة”

ربيع عارض كلامها، وقال: “ما نفع أن يكون لديه الكثير من المال ويضربك يوميًا”، لترد ممازحة: “ايه يضربني ياخدني على لندن وأشتري شو ما بري ويمسح فيني الأرض يرجع”

ربيع مازح حبيبتها وضربها على رأسها، لتصر على كلامها أكثر، وقال: “مش معقول كيف بتفكري”