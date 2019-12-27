تراند اليوم : هيفا وهبي بإطلالة ذكورية – صورة

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة شقراء، وبملابس ذكورية، وارتدت البدلة الرجالية، بدت جميلة جدًا، ونالت صورتها أكثر من مئة ألف إعجاب وتعليقات في أقل من ساعة واحدة.

هيفا ذكية بكيفية الترويج لأعمالها، خصوصًا فيلمها الأخير “أشباح أوروبا” التي لا تزال تصوّر مشاهدها فيه متنقلة بين بلد وآخر، ولم تعلن بعد عن موعد العرض الأول.

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يشاركها في البطولة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي‎.