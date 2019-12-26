تراند اليوم : هيفا ماجيك بلا سوتيان وإثارة – فيديو

احتفلت هيفا ماجيك بحفل زفافها من حبيبها اللبناني ربيع، واقتصر الحفل بحضور عائلتهما والبعض من أقاربهما، وقالت إنها تنظم حفلًا كبيرًا لحفل زفاف آخر سيكون أسطوريًا، بحسب كلامها.

اقرأ: زواج هيفا ماجيك من حبيبها اللبناني – فيديو

وقبل حفل زفافها، نشرت فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة ساحرة ومثيرة، ولم ترتدِ السوتيان وقامت ببعض حركات الإغراء، وسألت متابعيها عن مواصفات شريك أحلامهم.

الفيديو عرضها لإنتقادات كثيرة، وطالبها البعض بإحترام العادات والتقاليد العربية، لكنها لم تهتم ولم ترد على أي أحد، وتنشر كل ما تؤمن به هي لا المجتمع التي تعيش فيه.