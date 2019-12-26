شاهد: شقيق ابن سلمان في بروفة مع المطربة أنغام

تناقلت العديد من وسائل الإعلام في السعودية ،مقطع فيديو، للملحن ياسر بو علي (نايف بن سلمان)، والفنانة المصرية أنغام، خلال إحدى البروفات قبل حفلها الغنائي الضخم .

وظهر في المقطع الأمير نايف بن سلمان وهو يستمع إلى أنغام وهي تشدو بإحدى أغانيه.

ومن المقرر أن يقام حفل غنائي ضخم مخصص للملحن ياسر بوعلي، الذي فاجأ الجمهور بالكشف عن شخصيته الحقيقية، وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

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ويقام الحفل يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الطرب في السعودية والخليج والوطن العربي على مسرح محمد عبده في البوليفارد، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.