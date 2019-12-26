الأمطار الغزيرة في لبنان تغرق سيارة سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو قصير، تظهر لحظة غرق سيارتها في إحدى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد.

وعلقت سيرين عبد النور، على غرق سيارتها بسبب العاصفة التي عرف اسمها "العاصفة لولو" قائلةً: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي، لبنان يغرق".

يذكر أن المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان منذ الثلاثاء، تسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات، وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، مما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه، وفقاً لموقع صدى البلد.

وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج إلى إغراق البيوت فيها، حيث ناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم، إلا أنهم لم يتلقوا المساعدة بعد.

