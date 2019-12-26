الاكثر اثارة : مهبل النجمة كايلي جينر يومض في شوارع نيويورك!!

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ربما كانت الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً آنذاك، قد عرضت عن غير قصد مهبلها العاري وهي تسير في شوارع نيويورك، غير اننا نشك في ذلك.
وليس غريباً ان تكشف كايلي جينر عن تفاصيل حساسة ومثيرة من جسدها المتناسق في الحياة الحقيقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هل ذهبت بعيداً هذه المرة؟
وكانت النجمة السمراء كايلي جينر ترتدي لباسا قصيرا minidress يكشف عن جزء “لا بأس به” من مهبلها ولا شك انها فعلت ذلك عن سابق تصور وتصميم لتلفت الانظار وتسرق القلوب وتحرّك فينا الاحساس وربما تحرّك أكثر.
فهنيئا لسكان نيويورك بالنجمة كايلي جينر وهم يمتعون انظارهم بهذه التحفة الـ «غير شكل» من جسدها الفاتن.
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