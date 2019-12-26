الاكثر اثارة : كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ساخن يُظهر حلمات صدرها وسحر قوامها فى حفل Fashion Awards

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أثارت النجمة العالمية كيندال جينر الكثير من الجدل وذلك بإطلالتها خلال حضورها اول أمس حفل " Fashion Awards " لعام 2018 و الذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن.

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فقد ظهرت كيندال البالغة من العمر 23 عام وهي ترتدي فستان " see through " باللون الذهبي ، و هو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء " Julien Macdonald " ، واستطاعت جينر أن تحصد كم هائل من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة و التي جعلتها الاكثر تألقا علي الـred carpet .

يذكر أن كيلي جينر ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج " Carpool Karaoke" مع صديقتها السوبر موديل هايلي بالدوين ، و كانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media .