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أثارت النجمة العالمية كيندال جينر الكثير من الجدل وذلك بإطلالتها خلال حضورها اول أمس حفل " Fashion Awards " لعام 2018 و الذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن.
فقد ظهرت كيندال البالغة من العمر 23 عام وهي ترتدي فستان " see through " باللون الذهبي ، و هو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء " Julien Macdonald " ، واستطاعت جينر أن تحصد كم هائل من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة و التي جعلتها الاكثر تألقا علي الـred carpet .
يذكر أن كيلي جينر ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج " Carpool Karaoke" مع صديقتها السوبر موديل هايلي بالدوين ، و كانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media .
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر اثارة : كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ساخن يُظهر حلمات صدرها وسحر قوامها فى حفل Fashion Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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