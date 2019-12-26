إعلان خطوبة الفنانة هنادي مهنا على أحمد خالد صالح

كشف برنامج ET بالعربي عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، اليوم الخميس، خطوبة الفنانة المصرية هنادي مهنا والدها الملحن هاني على الفنان أحمد خالد صالح، يوم الجمعة القادم 27 ديسمبر.

ونشر حساب برنامج إي تي مقطع فيديو قصير، مرفق بتعليق "الجمعة.. هنادي مهنا تعلن ارتباطهما رسميا من أحمد خالد صالح"، مضيفاً أن هنادي سوف تحتفل بمنزلها بقراءة الفاتحة مع نجل الراحل خالد صالح، بحضور العائلة والمقربين.

وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا، قد نشرت يوم 20 أكتوبر الماضي صورة جمعت بينها وبين أحمد خالد صالح، في أثناء حفل توزيع جوائز راديو "إينرجي" على الإنستغرام وعلقت عليها: "أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا"، وفقاً لموقع المصراوي.

وشارك الفنان المصري أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وبدأ أولى تجاربه في التمثيل بمسلسل "30 يوم"بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر وإنجى المقدم.

