شاهد: مغنٍ أمريكي يهدي حي فقيراً أكواماً من الدولارات في عيد الميلاد

أهدى مغن أمريكي حياً فقيراً في إحدى الولايات الأمريكية، أكواماً من الدولارات بمناسبة حلول عيد الميلاد، ووثق ذلك على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي لقطات تدعو للدهشة والعجب، صعد مغني الراب الأمريكي بلوفيس بمزاج رائق كما يبدو على سقف سيارته وانهمك ب حماس في رمي كوم من الأوراق النقدية على سكان تجمعوا لالتقاطها.

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وفي موقف مشابه إلى حد ما، تلقى بعض أهالي مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، هدايا عيد ميلاد غير متوقعة مصدرها لص.

ووفقا لروسيا اليوم، روت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان، أن رجلا بلحية بيضاء غادر بنكا سطا عليه لتوه، وقام بإخراج أوراق نقدية من جعبته، ورماها في الهواء وهو يصيح: "عيد ميلاد سعيد".

ولم تدم سعادة اللص طويلا بغنيمته التي لم يتم الكشف عن قيمتها، إذ التقطه رجال الأمن في مقهى مجاور، وتبين أن اسمه ديفيد أوليفر، ويبلغ من العمر 65 عاما.