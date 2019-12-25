الاكثر اثارة : الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - صدر أليكساندرا داداريو العاري "يمجّد الخالق". لا شيء آخر يتبادر إلى الذهن عندما تفكر بالكسندرا داداريو. فمشهد جسدها العاري شيء اقرب الى الأسطورة. عندما تقف امامك بحلمتيها الرائعتين لا تهتم بالتفكير بأي شيء آخر لانها تسيطر على كل حواسك. نحن هنا لمساعدتك في رؤيتها عارية.

بدأ هوسنا بداداريو منذ فترة طويلة. حتى قبل أول فيلم بيرسي جاكسون (Percy Jackson). شاهدنا الياقة البيضاء المملة والأبوة على التلفزيون فقط للقبض على لمحة لها.

قبل أن ندخل في عريها، دعنا نلقِ نظرة على هذا الفيديو الرهيب الذي من شأنه أن يجعلك تمزق قميصك ليبدأ كل ما جسدك يتحرك ويضخ.

أليكساندرا داداريو لديها أفضل ثدي من أي وقت مضى.. فمع ثديين تموت لاجلهما وعينين تضيع فيهما، فهي تحتاج فقط لتظهر عارية الصدر في مشهد ساخن لتجذب اليها العيون والعقول والقلوب، حرفيا كما المغناطيس.

دعونا نقول الحقيقة، ليس الثديان فقط يجعلانك تفقد عقلك، فالكسندرا خارقة الجمال، فلديها عينان زرقاوان الى رماديتين تكملان حقا شعرها الغرابي الأسود. انها طويلة القامة، (1،73 متر). ولكن حقا، فعيناها حقا مجرد التحديق فيهما ينفذان الى روحك بحيث يصعب التوقف عن التحديق فيهما، حتى لو كانت حلمتاها تجعلانك مشتتا تماما.

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حتى الآن، داداريو ظهرت فقط عارية في المخبر الحقيقي وليس في أي شيء آخر. لم تتسرب أي صور فاضحة لها، من فابنينغ (Fappening).. لا أشرطة جنسية عرضية أو أشرطة فيديو عارية مع صديقها رغم علاقتهما التي تمتد لفترة طويلة.

ظهرت الكسندرا في بعض الأفلام الأخرى التي ومض فيها جانب من صدرها وثدييها، ولكن لم تُظهر عريها بالكامل أو حتى أي شيء قريب من ذلك.

والان تغير مشهد عريها من المتحفظ الى المطلق لتكشف عن كل محاسنها في آن واحد ولتصبح في منتهى الجرأة .. فالله وهبها هذا الجمال الخارق، فلماذا تخبئه عن العيون.. انها عارية تماما.. حتى انه بامكانك في بعض اللقطات ان ترى المشفرين مما يجعل عقلك يتجمد لانه برنامج تلفزيوني على الكابل.

نعم، انك في الواقع تستطيع الحصول على نظرة جزئية على مهبلها، وكم تمنينا ان تكون كاملة.

فهنيئا لوودي هارلسون (Woody Harrelson) .. يا له من رجل محظوظ بامكانه التمتع بصور هذه الفاتنة العارية..

ونحن بدورنا لا ندري أهذه هي الجنة عينها أم الجحيم نفسه.