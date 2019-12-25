الاكثر اثارة : كريستينا لاترحّب بالرجال في غرفة النوم

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سميح صوايا الراضي: من أجمل من كريستينا لوكن؟

أجمل امرأة في عالم الحب والإثارة تعرّفكم بنفسها: أنا كريستينا لوكن جسدٌ أجمل من الحب وأجمل من الرأفة. لاتكونوا رحيمين في الشهوة. الرأفة للباردين والباردات. أما أنا فجسدٌ يغوي بنات جنسه كثورة قادمة من العالم السفلي. اعشقيني ياصغيرتي، تقول كريستينا موجهة كلامها لحبيبتها المفضّلة ميشيل رودريغز.

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جسد كريستينا لوكن ملتبسٌ يجمع الرغبة بالموت وقسوة القلب. انظروا الى الصورة، سترون جسداً يتحرك بين السماء والأرض ناقلا كل أفعال الحب إلى العامة على الرصيف: توازن الساقين والخصر والثقة بالرغبة يصنعان جسداً متفجرا من كثرة مايخبئ من عشيقات. إسألوا ميشيل هل لمست جسدا يحرق الأصابع كجسدي؟ تقول ميشيل: ألمسك من خلف زجاج ولاأهابك إلا إن أحببتِ امرأة أخرى.

ميشيل تبكي من شدة تعلقها بلوكن. لاتذهب حتى الى عملها. وتخاف عليها من الجميع، من النساء قبل الرجال. تقول لوكن: هناك محررون للعبيد في أمريكا وأنا محررة النساء من الرجل. جسدي يعشق نفسه مع ميشيل والرجال لايفهمون إلا على المال والحرب. كيف سأشرح للرجل أن ماتحبه في المرأة هو ليس مؤنثا، أنت تحب قطعة النقود في شكل امرأة. وتضيف لوكن: أنا أحب امرأة في شكل امرأة..

تعترف كريستينا لوكن بعشقها لميشيل. ولم لا؟ هناك، في العالم السفلي منازل مخصصة للانتحار والعشاق. ماأصعب أن تعشق مالم توافق عليه الطبيعة؟ ماأصعب أن تعشق مالم يصمَّم لك؟ تسأل كريستينا. وتجيب: هو ذا الحب، أن تخترح الآخر كما تصنع قالب حلوى. بجماليون عشق تمثاله، وأنا أعشق تمثالي، ميشيل. وتناديها: ميشيل أنا لم أصنعك لكنني أحبك وأنتِ حرارة سكة حديد القطارات في الصيف. أنتِ الطعام الذي لايأكله الرجال. وأنا جسدكِ وجسدي. كلي من طعامي ولن ندعوا أحداً للعشاء. أنتِ سريرٌ من الأحصنة الصغيرة وأنا قالب حلوى في وسادتكِ. ميشيل أنتِ فقط امرأة وأنا شجرٌ يابسٌ على مقبرة. وتقول لوكن لميشيل: أهديك أغنية مايكل بولوتون، أنا ألّفتها لك وغنّاها مايكل الغبي. خذي أغنيتي منه : " هل أستطيع أن ألمسكِ هناك؟" ..