الاكثر اثارة : كيندال جينر تستغني عن ملابسها الداخلية!

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سئمت من الاملاءات، من القوانين التي يجب احترامها، ومن وجهات نظر عفا عليها الزمن ....

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لقد حان الوقت لكي تتغيّر الأمور فعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونيّة الأميركيّة المعروفة Kendall Jenner تخلّت عن حمالة صدرها اذ ظهرت في عدّة مناسبات من دونها، ومؤخرا وفي احدى المطاعم في ماليبو شوهدت مع أبيها في طلّة مميّزة مؤلفة من فستان أسود يتميّز بالشياكة بدا من دون حمّالة صدر . وفي مناسبة أخرى شوهدت مرتدية جينز ومنتعلة جزمة بكعب صغير وشوهدت في أحدث إطلالة لها مرتدية بلوزة تمتد حتى العنق شفافّة تكشف عن ثدييها، هذه هي قمّة الاثارة !

ويجاري كيندال جينير ، عدد كبير من زميلاتها الشهيرات اللواتي رمين حمّالات صدرهنّ في سلّة المهملات مثل Katie Holmes والليدي غاغا التي ظهرت ببلوزة شفّافة تعكس طلّة الثمانينات أمّا Kate Moss فهي سفيرة ومشجعة عدم ارتداء حمّالة صدر no – bra ، فهي دائما مع طلّتها الروك تحرص على ارتداء قميص شفّافة ولاننسى Kim Kardashian التي ترتدي فساتينها الدرابيه من دون حمالة صدر.