الاكثر اثارة : نجمات الزمن الجميل.. إثارة "طروب" لا تقاوم !

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اعتزلت باكراً تاركةً أجمل ثنائية حتى بعد الطلاق: "جمال وطروب" (محمد جمال). هي الجركسية السمراء صاحبة الصوت الغنائي الزاخر بالأنوثة، وتركت الفن حين شعرت أنه لم يجعل منها انسانة سعيدة في حياتها. ويقال أن زوجها منعها من اظهار موهبتها كمطربة مستقلة رغم أن أغانيها مع زوجها () كانت تلقى نجاحاً واعجاباً في الإذاعات يومذاك.
الإسم الفعلي لطروب هو أمل اسماعيل جركس وتاريخ ميلادها في الرابع من أيار 1939 (طولها 164 سم) ومن أبرز أعمالها الفنية: "موعد في بيروت" في السينما، وفي التلفزيون "السندباد"، وفي الإذاعة "أبو زيد الهلالي" ومن أشهر أغانيها: صبرية يا صبرية - يا حلاق – طق وجن – يا ستي يا ختيارة – البوسة عالخد – غندرا – قلو أمان يا دكتور – عالصالحية، والكثير من هذه الأغنيات أعادت بعض مطربات اليوم تجديدها.
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