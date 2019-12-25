الاكثر اثارة : ساندرا بولوك تحمل جسداً مهدداً بالانتحار

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سميح صوايا الراضي: تعاني الممثلة ساندرا بولوك، هذه الأيام، من لحظات كآبة حادة تنتابها منذ بداية هذا العام، وكانت الممثلة الشهيرة قد أعلنت لبعض من المقربين منها ان إحساساً قاسيا ينتابها كلما تذكرت السنوات الكثيرة التي عاشتها وقد مرت بسرعة ودون أن تترك أثراً. وقد اهتم كثير من أصدقاء الممثلة بهذه الحالة التي تمر فيها، خصوصاً أن للممثلين والممثلات حالات متشابهة وعلى درجة كبيرة من الخطورة. فلن ينسى الناس أسماء الممثلين المنتحرين الذين سيظلون في ذاكرتهم الى الأبد. من هنا فإن حالة ساندرا التي بدأت بالتسرب الى المقربين ثم الأصدقاء باتت تقلق الكثيرين ممن يحبونها في دنيا الفن.

يعزي البعض حالة ساندرا الى مرحلة سن الأربعين التي وصلت اليها منذ أكثر من أربع سنوات. فهذه الممثلة الأمريكية-الألمانية من مواليد 1964 وبدأت تدخل سن الخمسين وهي في عز عطائها، لكن التجاعيد وآثار العمر بدأت تظهر على وجه ساندرا على وجه الخصوص، وكذلك الدوائر حول العينين والتي تشي بالعمر والتجربة والمعاناة. قد يكون لخمسينية ساندرا الأثر الأكبر في حالتها ومزاجها هذه الفترة. إلا أن طبيبها صرح في لقاء تلفزيوني بأن جسد ساندار يحتاج دائما لرياضة خاصة لأنه يمر بتغييرات قوية كل فترة وتترك هذه التغييرات أثرا على الحالة النفسية لصاحبته. ومع أن كل الناس تتأثر أجسادهم ونفسياتهم بمثل هذه التغييرات إلا أن ساندرا يتضاعف عندها الأمر لأسباب تتعلق بطبيعة بيولوجية خاصة عندها.

ألمح البعض أن ساندرا قد تكون وراء شائعة كهذه، كونها ضمرت منذ فترة ولم تعد بالشهرة ذاتها، وألمح البعض الى مشاكل عاطفية خاصة تعيشها الممثلة. لكن المهتمين بالسينما دائما يقولون لساندرا إن جسدك الجميل يحتاج منك أن تهتمي به أكثر. هكذا قال لها بعض الصبية في عبارة كتبوها لها عند مدخل بيتها، ولم تتمكن ساندرا من إخفاء ابتسامتها معجبة. عموما، هذه الممثلة الكبيرة والتي أصبحت علما من أعلام الفن في أمريكا، والتي تنحدر من عائلة ألمانية تعشق الفن الأوبرالي، هي الآن قيد تجربة قاسية قد تترك عندها أكبر أثر، وقد تتجاوزها بسرعة دون أن ترك التجربة "تجاعيد" إضافية حول العينين ودون أن يترهل الجسد البشري الأجمل والأرق والأكثر دفئاً.