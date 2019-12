الاكثر اثارة : Bregje Heinen بمنتهى الاثارة!

1 11

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أشعر وكأنني أتحدث عن مدى اثارة Bregje Heinen، انها سوبر موديل «حامية» - ولا أدري ما اذا كانت كلمة حامية ترجمة صحيحة ووافية في العربية لكلمة Hot - شغلت وما زالت تشغل القلوب والعقول وتسلب الألباب لسنوات وسنوات، فاينا نجد صورة لها تلتصق عيوننا ونظراتنا على شاشات الكومبيوتر او على الورقة.

Bregje Heinen أحدى اكثر الحسناوت جمالا وجاذبية و «حماوة» بين زميلاتها في Victoria’s Secret.

هذه الحسناء الهولندية، كما انه من الصعب لفظ اسمها كذلك من الصعب ان نجد حدا لطموحها واغرائها وجاذبيتها مما يجعلها تحصل على تأشيرة دخول الى قلوب الجميع دون استئذان!

Advertisements

وكان اول ما تم اكتشاف Bregje Heinen من قبل Salva Models. ثم انتقلت الى Micha Models لتعمل بعدها في عدة وكالات لعرض الازياء بما فيها Women Management in Milan, Paris, and New York, Select London, Dominique Brussels, UNO Barcelona, and Place Hamburg.

كما كانت من نجمات عرض الازياء في Replay, Topshop, Karen Millen, Sisley, and DKNY. Heinen walked the runway for Donna Karen, Just Cavalli, Prada, Roberto Cavalli, Fendi, Balenciaga, and Karl Lagerfeld.

في عام 2011، قامت Bregje Heinen بعرض للأزياء في Victoria>s Secret Fashion Show ، جنبا إلى جنب مع Candice Swanepoel and Lais Ribeiro، ثم ظهرت في اعلانات ودعايات تجارية لملابس داخلية،من ماركة Body by Victoria.

وتوالى ظهورها في عروض ازياء وموديلات ودعايات لعلامات وماركات تجارية لـ Victoria’s Secret في عامي 2012 و 2013 وخاصة لحمالات الصدر خاصة والملابس الداخلية عامة.. فهنيئا لمن تعمل لديهم هذه الحسناء الفاتنة، لا شك ان «بضاعتهم» ستلقى الرواج الاكبر في العالم!!!