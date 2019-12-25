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الاكثر اثارة : بالصور: أكثر 10 نساء إثارة في عام 2013

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بالصور: أكثر 10 نساء إثارة في عام 2013

صنَّفت مجلة (Men’s Health) مائة من النساء الأشهر، حول العالم حسب مقياس الجمال والإثارة، وضمَّت اللائحة النَّجمة المثيرة للجدل لايدي غاغا في الترتيب الـ93، وبطلة سلسلة أفلام (Twilight) كريستن ستيوارت في المركز 89. أمّا قائمة أجمل عشر نساء لعام 2013، فأتت على الشكل التالي:

 

المرتبة الأولى: الفنانة الأميركية كايتي بيري.

 

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المرتبة الثانية: الممثلة الأميركية ميلا كونيس التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني .(That ’70s Show).

 

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المرتبة الثالثة: الممثلة الأميركية كريستينا هندريكس التي عُرفت في دورها هولواي جوان في مسلسل (Mad Man)

 

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المرتبة الرابعة: الممثلة الأميركية جينيفر لورانس.

 

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المرتبة الخامسة: الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون.

 

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المرتبة السادسة: الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون.

 

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المرتبة السابعة: الممثلة الأميركية أنجلينا جولي.

 

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المرتبة الثامنة: النجمة الأميركية بيونسي نولز.

 

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المرتبة التاسعة: البرازيلية جيزيل بندشن.

 

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المرتبة العاشرة: الممثلة الأميركية آمبر هيردز.

 

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