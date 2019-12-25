الاكثر اثارة : أنثى أمريكا الحارّة

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سميح صوايا الراضي: تنال الممثلة الأمريكية جوليا روبيرتس أغلى أجر عن أي دور تمثله في السينما الأمريكية. وليس هناك من داع لتعرٍ زائد، أو كشف عن مكامن الجسم الأكثر إثارة. اكتفى المنتجون والمخرجون بجاذبيتها الصادمة في فيلم "بريتي وومن" حيث كشفت عن جسدٍ سينمائي قل نظيره.

ومن لا يصدق فإن هناك من يرى أن جوليا ليست ممثلة إثارة في الدرجة الأولى، وهذا صحيح، إلا أن الأغرب أن هناك الكثير من المشتغلين في الشأن السينمائي ممن يعتبرون أن جوليا في مطلق الأحوال : ليست مثيرة. وهذا صحيح أيضاً. لكن السؤال هو كيف استطاعت أن تلمح إلى الإثارة وطاقتها على صنعها دون أن تكون هي مثيرة في الأساس؟

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الجواب يكمن في جسد جوليا ذاته، وطريقتها في عرضه والإفادة من اختلال النسب مابين طول ساقيها وطول اليدين ربطاً مع المساحة الواسعة مابين العينين والحاجبين وذلك لأنه يعطي انطباعاً بالطيبة أو السذاجة أو عدم التوقف عن أحلام اليقظة.

هنا عملت جوليا على مسألة إظهار النقطة الأكثر جذبا في جسدها وهي الساقان المتناسقتان. وكذلك عمل المخرجون على التركيز على صفاء وجهها وفمها الواسع الذي يغطي أسناناً بيضاء ناصعة. في فيلم "ايرينا بيجوفيتش" لم تخلع تنورتها القصيرة جدا، فكانت كل المشاهد عبارة عن قراءة للساقين الطويلتين الجميلتين، وكذلك التركيز على ابتسامة الوجه الذي يتوسطه فمٌ واسعٌ وأنفٌ لم تجر له أي عملية تجميل. أمّا إذا وضعت إحدى يديها على وجهها فإن جمال أصابعها يضاف إلى الباقي لتكون النتيجة صناعة صورة مثيرة بالكامل من دون أن تكون جوليا هي "عشتار" السومرية.

بالمجمل، جوليا الأكثر سحراً الآن والأكثر طلبا من المنتجين، وإذا كانت المشاهد تتضمن قبلة حارة فإن أجرها يرتفع على الفور إلى ملايين عديدة إضافية. أما إذا تضمن المشهد ظهورها بلباس السباحة أو أكثر فإن الأجر يصبح قريبا من تكلفة صناعة صاروخ فضائي لوكالة ناسا الفضائية. ولماذا؟ الجواب ببساطة لأنها الأكثر أنوثةً في العالم، على الرغم من أنها الفتاة البسيطة العادية قليلة الكلام والتي برع مخرج "بريتي وومن" بدفعها إلى قراءة جسدها في المشاهد الأولى للفيلم، فصارت جوليا الآن أنثى أمريكا الحارة.