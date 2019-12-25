الأكثر متابعة - فنانة شهيرة تصدم خالد يوسف: أجبرني على خلع ملابسي وظلمني فنيا وإنسانيا

عبرت فنانة شهيرة عن استيائها الشديد من المخرج خالد يوسف ، متهمة إياه بإجبارها على خلع ملابسها لتمثيل أحد المشاهد.

وقالت الفنانة حورية فرغلي بعد 9 سنوات من ظهورها في فيلم “كلمني شكرا” الذي أخرجه “يوسف” : “خالد يوسف أقحم مشهد التعري الذي قمت به .. لقد ظلمني”.

وأضافت: “مشهد الإغراء، لم يكن ضمن السيناريو، وأصر خالد يوسف على تصويره، وظُلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني”، حسب موقع “العربية”.

وتابعت: “قررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، ولن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل، وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها”.

وأضافت: “لست نادمة، كنت قليلة الخبرة عند تقديمي هذا المشهد، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد اقتنعت لأنه في السياق أن تقوم فتاة بخلع ثيابها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت”.