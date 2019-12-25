تراند اليوم : زواج هيفا ماجيك من حبيبها اللبناني – فيديو

فاجأت هيفا ماجيك متابعيها، حين ارتدت فستان الزفاف وأعلنت عن زواجها من حبيبها اللبناني ربيع.

وقالت إنها ستحيي حفلًا كبيرًا فيما بعد، لكن زفافهما الأول كان بين الأصدقاء والأقارب فقط، ووعدت متابعيها بنشر المزيد من الصور والفيديوهات لها.

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اختارت ليلة الميلاد، لتتزوج من ربيع بعد علاقة حب طويلة شهدت الكثير من المشاكل والخلافات لكن حبهما انتصر في النهاية.

وقالت هيفا: “مبارح كان أجمل يوم عندي وعفكره هيدا منو عرسي كنا عم نحتفل مع الأهل كرمال كم حدا يسد نيعووو من العقارب اللي منعرفهن عرسي اكيد حيكون اكبر واضخم ميرسي للكل وللمبدعه اهم واروع خبيره تجميل اللي اجت مخصوص كرمال هالنهار من قلبي بشكرك وكل الدعم مني الك لان عنجد بتستاهلي وعلي ابراهيم ابدعت”