الفنان المصري أحمد داش يتعرض لحادث سير

نشرت أمل الشوربجي والدة الفنان المصري أحمد داش، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك، صورةً لسيارة نجلها حيث ظهرت مهشمة من الأمام جراء تعرضه لحادث سير.

وعلقت أمل الشوربجي، على الصورة قائلةً: "الحمدلله، اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".

انهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور والمتابعين والذي حرصوا الاطمئنان على صحة الشاب أحمد داش، وفقاً لموقع المصراوي.

وأحمد داش هو ممثل شاب مصري (من مواليد 15 أكتوبر 2000) بدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف، ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم لا مؤاخذة، وشارك في مسلسل شهير "سابع جار" بدور عبد الرحمن.



