لماذا لم يشتري ترامب هدية عيد الميلاد لميلانيا ؟

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بقوله إنه لم يتشر هدية عيد الميلاد لزوجته ميلانيا، حيث لم يتبقى متسع من الوقت سوى يوم واحد على إجازة عيد الميلاد التي ينتظر خلالها هدية من كوريا الشمالية.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأمريكية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردا على سؤال إنه انتقى “بطاقة جميلة” للسيدة الأولى.

وأضاف “ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير”.

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس. ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وأوردت رويترز، تكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.