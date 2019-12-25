إطلاق مبادرة تحدي النجوم لمساعدة الشعب اللبناني

أطلقت مبادرة لبنانية لدعم أبناء الشعب وتسديد الديون المتراكمة عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وتعتبر خطوة إنسانية للتخفيف عن المواطنين، وأطلق عليها مبادرة "تحدي النجوم".

أعلنت الإعلامية اللبنانية دانيال قزح عبر إذاعة صوت الغد اللبنانية، عن القيام بخطوة إنسانية للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة من خلال مبادرة "تحدي النجوم"، والتي تقوم فكرة (نحنا مندفع).

وأوضحت دانيال فكرة المبادرة قائلةً: "يقوم فنان لبناني أو عربي بالتبرع بمبلغ ما يقارب مليون ليرة لبنانية ما يعادل 663 دولار أمريكي، لتسديد ديون المواطنين من خلال تسمية فنان معين يتبرع بهذا المبلغ والذي يقوم بدوره بتسمية فنان آخر، ويفعل مثله في اليوم التالي.



هذا التحدي افتتحه الفنان اللبناني عاصي الحلاني ونقله إلى سيرين عبد النور التي ما لبثت أن سمّت نانسي عجرم التي سمّت مجدداً عاصي الحلاني الذي سمى ماجدة الرومي التي دعت أن يصبح عنوان التحدي "كلن يعني كلن" بمعنى أن يشمل كل الفنانين، وفقاً لموقع بكرا.

ودعت الفنانة ماجدة الرومي، إلى تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الذي يحتاج إلى دعم ومؤازرة مادية، وتبرع شقيقها بمليوني ليرة لبنانية، واستمر التحدي مع الملحن اللبناني جان ماري رياشي الذي ما لبث أن سمى اليسا التي سمت بدورها هيفاء وهبي التي يفترض بها أن تختار اسماً جديداً اليوم للمشاركة في هذا التحدي الإنساني.