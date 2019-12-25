الاكثر متابعة اليوم - ملابس ابنتي رانيا يوسف القصيرة الكاشفة تشعل المواقع...شاهدوهما

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لها برفقة ابنتيها.



وبدت فيها معهما في أحد المنتجعات وهما ترتديان الملابس الصيفية القصيرة وتحيطان بها من الجانبين. واشعلت إطلالتهما المواقع وجذبت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

ويشار إلى أن الممثلة نشرت في وقت سابق صورة لها أعلنت من خلالها عزمها تمضية إجازة والخلود الى الراحة. وعلقت: "العطلة فرصة للسفر. وهي ايضاً فرصة للاسترخاء، إنها عندما انتقل الى وضعية الراحة"وحققت أكثر من 86 ألف إعجاب.

ويذكر أن المنتج محمد مختار طليق الفنانة خرج مؤخراً عن صمته للرد على الإنتقادات التي طالته بسبب تغيبه عن حفل تخرج ابنته.

واشار ألى أن حلمه مثل كل أب هو حضور حفل تخرج ابنته، لافتاً إلى أنه تم بشكل مفاجئ تغيير موعد الحفل فيما كان لا يزال في فرنسا وأنه لم يتمكن من العودة في الموعد المحدد.