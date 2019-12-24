مشاهده كاملة فيديو منة شلبي وخالد يوسف

لا تزال صفحات التواصل الاجتماعي في مصر تضج بفضائح الفنانات حيث خرجت فضيحة جديدة بين الفنانة منة شلبي والمخرج خالد يوسف الذي تورط في مجموعة أفلام جنسية خلال الفترة الاخيرة.

واشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الفنانة منة شلبي كان يجمعها علاقة حب قديمة مع المخرج خالد يوسف، انتهت بخطوبتهما قبل أن ينفصلا لأسباب غير معلومة.

من جهتها رفضت الفنانة منة شلبي التعليق على الأخبار التي صدرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطع فيديو غير لائقة مع المخرج خالد يوسف.

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وخلال الفترة الأخيرة ضجت مصر بالعديد من مقاطع الفيديو الفاضحة التي خلقت ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الاخيرة أشهرها فيديو الفنانة منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، فضلا عن الفيديو لخالد يوسف مع كاميليا.

وقبل فترة قامت قوات الامن المصري بالقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان وكاميليا بسبب الفيديوهات المنتشرة مع المخرج خالد يوسف، وهو الموضوع الذي بات حديث الشارع في مصر.