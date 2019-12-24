شاهد: تسريحة "شجرة الميلاد" تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بالعديد من الصور لتسريحات شعر مختلفة ومتنوعة. واستخدمت بعض الفتيات إضاءة حقيقية فيما استخدمت أخريات زينة شجرة الكريسماس.

وقامت الفتيات بتزيين شعرهن بلونه الطبيعي، فيما اختارت أخريات منح الشعر اللون الأخضر.

يشار إلى أن اتجاهات الاحتفال بالكريسماس في تطور مستمر، ففي العام الماضي كان التريند الأقوى للاحتفال هو أزياء مستوحاة من شجرة الكريسماس أيضاً.

الجدير بالذكر أن المسيحيون يحتفلون بعيد الميلاد الذي يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس حيث يقوم بتهنئة أحبائهم وجيرانهم وأصدقائهم.