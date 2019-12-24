تراند اليوم : سما المصري ورسالة للسحاقيات وتعرض لهن مؤخرتها – فيديو

تنشر الرقاصة المصرية، سما المصري، يوميًا عددًا من الصور والفيديوهات لتعرض جسدها الذي بات مباحًا للجميع، لأنها تريد تسليط الضوء عليها، لأنها فاشلة في أعمالها، ولا أحد يطلبها لعمل أو لحفلة لتستعرض رقصها.

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اليوم، نشرت فيديو ووجهت حديثها إلى السحاقيات اللاتي تكتبن كلامًا جنسيًا لها، وعرضت لهن مؤخرتها، وقالت: “للسحاقيات رجاءً لا تتدخلون صفحتي، أنا مش قادرة أوريكم وجهي ومش قادرة أطلع بيكم”

كما شاركت متابعيها بفيديو آخر، طالبتهم فيه أن ينتظروها في البث المباشر على إحدى صفحاتها للتحدث معهم عن أمور كثيرة.

هذه ليست المرة الاولى توجه فيها رسال لتلك السحاقيات، والغريب أنها تقرأ كل التعليقات الجنسية والإباحية ولم ترد إلى على السحاقيات.