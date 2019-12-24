الأرصاد المصرية توضح حالة الجو من اليوم حتى الجمعة

أوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، اليوم الثلاثاء، تطورات حالة الطقس التي تشهدها محافظات جمهورية مصر، بداية من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة القادمة.

وقالت شاكر: "إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها رمال وأتربة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة على بعض المناطق.

ووجهت نصائح للمواطنين، ضرورة القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

وحذرت شاكر المواطنين، من عدة أفعال حتى يوم الجمعة المقبل، موعد انتهاء الموجة غير المستقرة، منها الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، خاصة المتعاملين في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وفقاً لموقع مصراوي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.