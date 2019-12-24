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الاكثر متابعة اليوم - حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.

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الإثنين: 23 / 12 / 2019 - 10:55 مساءً

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الأحد: 22 / 12 / 2019 - 10:38 مساءً

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الأحد: 22 / 12 / 2019 - 10:36 مساءً

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السبت: 21 / 12 / 2019 - 12:18 مساءً

حوادث

السبت: 21 / 12 / 2019 - 12:16 مساءً

حوادث

الجمعة: 20 / 12 / 2019 - 1:17 مساءً

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الإثنين: 23 / 12 / 2019 - 10:55 مساءً

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Photo of الشعب نيوز

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