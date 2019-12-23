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تراند اليوم : رسالة مفاجئة من بطلة الفيديوهات الإباحية بمصر بعد الإفراج عنها .. فما فحواها؟

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وجهت الفنانة رسالة إلى جمهورها وذلك عبر صفحة أنشأتها عبر "فيس بوك".

وقالت "منى" في مقطع فيديو: "أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم أن دي
الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية وأنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسئول عنها وكل سنة وأنتم طيبين".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار
سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، قررت منذ عدة أسابيع إخلاء سبيل ،و منى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر
فيديو فاضح، بعد أن قدمتا استئنافا على التدابير الاحترازية.

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