تطورات جديدة في قضية محمود البنا ومحمد راجح

كشف نضال مندور محامي محمود البنا الشهير بـ"شهيد الشهامة" عن تطورات جديدة بخصوص القضية المتهم فيها أربعة مصريين على رأسهم محمد راجح المتسبب الرئيسي في مقتله.

وقال المحامي مندور في تصريحات صحفية إن محكمة شبين الكوم قررت يوم الرابع عشر من شهر يناير 2020، موعدًا لجلسة الاستئناف المقدم من المتهمين الأربعة في القضية.

وجرى نقل المتهم محمد راجح إلى سجن وادي النطرون، لبلوغه السن القانوني لقضاء مدة حبسه، والتي تقررت، الأحد، 15 عامًا، وسط تشديدات أمنية مكبرة. وفق مسؤول بمديرية أمن المنوفية.

ويوم أمس، قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في المنوفية برئاسة المستشار باهي حسن، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عامًا، إسلام عواد 15 عامًا، مصطفى محمد 15 عامًا، إسلام البخ 5 سنوات عامًا.