شاهد: زفاف الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد في حفل ضخم

تناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ،اليوم الإثنين، مقطع فيديو، من الحفل الشاعرة والإعلامية الأردنية نجاح المساعيد، بزواجها من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي.

وعلقت نجاح المساعيد ”اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير اللهم وفقنا وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب“.

وارتدت نجاح المساعيد، فستان الزفاف الذي أرفقته سابقا في أحد مقاطع الفيديو، وهي تحاول اختيار الفستان من بين فساتين عدة، وتركت الشاعرة الأردنية شعرها منسدلا مع تسريحة شعر بسيطة وأمسكت بيدها باقة من الزهور.

وبدت واضحة ضخامة الحفل من حيث القاعة التي شهدت الزفاف، فيما ظهر في الفيديو زوجها وهو يحملها ويتراقص بها وسط القاعة.

وحضر حفل زفاف نجاح المساعيد عدد من المشاهير، من أبرزهم الإعلامية الأردنية فادية الطويل، والتي حرصت على نشر صورة تجمعها بالعروس، وهنأتها على هذا الزواج.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو للشاعرة الأردنية، خلال حفل عقد قرانها ووجهوا لها انتقادات لملاحظتهم علامات التقدم في العمر أكثر من زوجها.

وسجّل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، وصلة رقص وغزلا بين الزوجين اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل خاص مقتصرين على الأهل وبعض الأصدقاء فقط الذين شاركوهما الرقص في نهاية الفيديو.

جدير بالذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد، تعد من الأسماء الشعرية المميزة، فهي كاتبة وإعلامية وشاعرة أردنية، تقيم في الإمارات العربية المتحدة وتحمل الجنسية الإماراتية.

واستطاعت أن تفرض نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها، وقد عادت منذ شهور بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات.