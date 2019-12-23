عبارات ورسائل تهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد 2019 2020

يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد الذي يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس حيث يقوم بتهنئة أحبائهم وجيرانهم وأصدقائهم.

وتقدم لكم في وكالة سوا الاخبارية، باقة بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" لعام 2020 مجموعة مميزة من الرسائل عن طريق كروت المعايدة وبطاقات التهاني أو مسجات الهواتف النقالة .

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2020 :-

- نفسى اكون بابا نويل واجى فى نص الليل واقولك happy new year

- يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم

- العدرا بتوبها تغطيك ..الرب بنوره يحميك ..يسوع بقلبه يخبيك ..وبميلاده اهنيك

- اقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع …تكونوا فى رعاية يسوع … كل سنة وانت طيب

افرحوا وتهللوا ومزمور داود ترتله وبعيد الفادي تأملوا لانو أعظم من ولد من بين البشر.

مع رعاه ساهرين ومجوس ساجدين وملايكة مرنمين نسجد واحنا فرحانين.

ممكن حد تانى يحبك ويكون من اجلك جريح لكن مهما يحب مش هيحبك حب المسيح.

فى عيد ميلادك يا يسوع .. جايين وفى ايدينا شموع … تمسح من عنينا الدموع.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس.

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنه الميلاديه بوسه لأحلى خدود وردية.

عبن ربنا شيفاك وبأيده ماشى معاك وقلبه يشتاق سكناك كل سنة وانت طيب.

أخاف حد يسبقني ويهنّي قلبك الطيب، وأحب أشوفك متهنّي وكل سنة وأنت طيب.

برسل بوسة قوية اعتبرها هي الهدية لأغلى إنسان حبه قلبي وشافتة عينيا.

كل سنة والدنيا بين إيديك، والضحكة ما تفارق عينيك، وعيد ميلادك سعيد علينا وعليك.

يا عيد قلبي صاحبي عيد ميلادك، العمركله لك فرحه وشرحه، عساني حي وأحضر كل أعيادك، وأهديك وردات الغلا فوق صرحه، ازداد عمــــرك صح؟! لكنه ازدادك في خافقي لك بالغلا ألف صفحة.

كل عام وأنت لقلبي مصدر النور، كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح، لكي أصنع منها قلادة أهديك إياها، وبمشاعر خالية من التزييف، أقولك كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق، كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة. نحتفل نضوي الشموع، نجدد أيام السعادة والهوى فينا، ونتسامر في وداد حلو صافي عذب، نجذب الحاضر إلى أيام ماضينا.

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آه خِلّي يا حبيبي يا رفيق الدرب، خلّي الوداد يعانق إيدينا، يوم ميلادك أقدم من صميم القلب، أجمل الأبيات تكتب لأروع اثنين، ولا أفكر في القوافي.

أهنّي اليوم بك أنت عشانك من مواليده، وأغنيلك في ميلادك عساها لك سنة سعيدة، ما بين حرف وسطر أفرحت الدنيا بأغلى بشر وأقول كل عام وأنت بخير وعقبال 100 سنة.

الله يحقّق مرادك وين ما تمشي على هونك و كل من حولك يهنونك بيوم ميلادك.

- ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا

- يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان

- كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان ..كل سنة وانت فى احضان يسوع متصان

- خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب

- أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

- أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

- يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه

- للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

- كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد

- مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد

- مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع

- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس

- جيت باسابق الساعات عشان اقولك عيد ميلاد مجيد

- قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط

- أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط