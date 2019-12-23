من هو الفنان اللبناني وليم حسواني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان اللبناني وليم حسواني الملقب بـ“شاويش المسرح“، وذلك عن عُمر ناهز الـ86 عاما.

وأعلن نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس عبر موقع ”تويتر“، قال فيها: ”وين رحت يا شاويش؟ تركت البلد مبلبلا ورحلت، أنت الذي كنت تحل المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب“.

وأضاف نقيب الممثلين اللبنانيين ”أما وجدت سبيلا لحل مشاكل لبنان قبل أن نرحل؟، دمعة على الوطن ودمعة عليك وقلب مجروح يبكيكما معا، إلى جنة الخلد يا أستاذ وليم، وليم حسواني في ذمة الله“.

وتركت وفاة وليم حسواني، أثرا في نفوس نجوم لبنان حيث سارع غالبيتهم لنعيه عبر حساباتهم على موقع ”تويتر“.

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ويعتبر جمال أداء حسوني وتوظيفه لصوته وقدرته على التعبير الغنائي بسلاسة، من أهم ما يميزه، ولم ينس الجمهور ولسنوات طويلة أول ظهور له بـ“الدويتو“ (هلِّك ومستهلِّك)، في مسرحية ”موسم العز“.

في سن الـ14 بدأت مؤشرات عشقه للشعر، وأخذ يتذوقه على يد أستاذه في المرحلة الإعدادية جوزيف نجيم الذي دأب على توجيه تلاميذه.

تزوج وليم حسواني من أمال نوهرا، ورزق منها أربعة أولاد هم: ”ندى وتعمل طبيبة أسنان، ورولي وتعمل طبيبة تخدير لعمليات القلب المفتوح، وهدى وتعمل صيدلانية، وأنطوان رجل أعمال“، ورغم أن هذه المجالات بعيدة عن مهنة وليم حسواني لكنهم جميعًا تذوقوا الشعر عن طريق السماع تارة والقراءة تارة أخرى.

ولد وليم حسواني في الـ22 من شباط/ نوفمبر عام 1933، في بلدة رأس الحرف في محافظة جبل لبنان، ودرس الابتدائية في مدرسة المخلص وأنهى المدرسة الثانوية بمدرسة القلب الأقدس.