تراند اليوم : السورية آنجي خوري عارية الصدر ومنبطحة – صورة

نشرت السورية آنجي خوري، صورة جديدة لها ظهرت فيها عارية الصدر ومنبطحة على الأريكة، ولجأت إلى الإغراء والإثارة كعادتها لتسليط الضوء على القرف الذي تقدمه دائمًا ولا تراعي لا مشاعر أهلها ولا وطنها.

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لم تتعلم آنجي بعد كيف تصبح إنسانة محترمة، ووجدت الطريق الأسهل للشهرة عبر عرض جسدها أمام مئات آلاف من النشطاء على الوشيال ميديا.

ومع نشرها لكل صور، تتعرض لإنتقادات كثيرة ولتغليقات جنسية وإباحية، ولا تحذف خاصية التعليق ويبدو أنها معجبة بكل السلبيات التي تُكتب لها.